ASSE : Replacer les Verts en Europe, l'objectif de Gabriel Silva

Dans : ASSE, Mercato.

Nouvel arrière droit de l’AS Saint-Etienne, Gabriel Silva se sait très attendu afin de remplacer celui qui était indéboulonnable à ce poste la saison passée : Kevin Malcuit. Le challenge est relevé car le Brésilien de 26 ans sort de plusieurs expériences mitigées en Europe, à Carpi, Grenade ou la Genoa. S’il découvrira donc la Ligue 1, Gabriel Silva retrouvera deux prestigieux ex-coéquipiers chez les jeunes au Brésil : Lucas et Neymar. Mais c’est bien évidemment sur sa saison que le néo-stéphanois est concentré, lui qui justifie son choix de débarquer dans le Forez, et espère remettre l’ASSE dans la course à l’Europe.

« J’avais d’autres pistes, entre autres Columbus aux États-Unis et surtout le Panathinaïkos mais j’ai vite fait mon choix. L’ASSE est un grand club qui va m’aider à franchir un palier. La ligue 1 est un des plus grands championnats au monde et jouit d’une belle exposition. L’ambition sur un plan collectif, c’est de terminer le championnat le plus haut possible et, pourquoi pas, viser l’Europe car l’ASSE et l’Europe vont bien ensemble », a confié Gabriel Silva, qui sait déjà comment parler aux supporters des Verts.