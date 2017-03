ASSE : Qui c'est les plus aimés de France ? C'est les Verts !

Ce n'est pas forcément une surprise, mais l'AS Saint-Étienne fait bel et bien partie des clubs les plus appréciés du championnat de France.

La saison 2016-2017 de l'ASSE est pour l'instant moyenne. Rapidement éliminés des coupes nationales, les Verts ont réalisé une belle aventure en Europa League, avec une élimination en seizièmes de finale contre Manchester United. En championnat, le bilan est mitigé. Septième de L1 à huit journées de la fin, l'ASSE lutte pour les places européennes, mais se classe à deux unités de l'OM et de Bordeaux avec un jeu pas forcément alléchant. Malgré tout, le club du Forez garde une image très positive en France.

En effet, selon une enquête d'Ipsos, Sainté « est perçu comme le club français le plus sympathique (81 %), le premier dont les connaisseurs de football diraient du bien (56 %) et le dernier dont ils diraient du mal (6 %) ». Considéré comme « prestigieux » (79 %) et « formateur » (77 %), le club vert jouit donc d'une belle cote de popularité sur la scène du football français.