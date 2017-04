ASSE : Pour ce jeune prêté, c'est des minutes ou un départ au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 2.

Prêté au Stade Lavallois jusqu’à la fin de la saison, Dylan Saint-Louis n'envisage pas forcément de revenir à l'AS Saint-Etienne lors de l'été prochain.

À l'issue d'une saison plutôt compliquée, sachant que les Verts sont actuellement septièmes de L1 et potentiellement en dehors de la Coupe d'Europe, l'ASSE souhaite renouveler son effectif. Ce sera en tout cas l'objectif de la nouvelle cellule de recrutement. Et ce changement de fond en comble va obligatoirement faire des dégâts chez des joueurs sous contrat avec Saint-Etienne. Mais est-ce que ceci touchera Dylan Saint-Louis ? Probablement. Prêté l'été dernier à Laval, l'attaquant réalise une belle saison en Ligue 2, avec cinq buts au compteur, même s'il a connu une période compliquée sous les ordres de Marco Simone. Malgré ses belles performances, le joueur de 21 ans sait pourtant qu'il lui sera difficile de trouver une place au sein du prochain effectif vert.

« L'ASSE ? Il me reste un an de contrat. Même si j’ai des échos assez favorables, je ne suis pas sûr d’être Stéphanois la saison prochaine. J’ai des offres assez intéressantes. Si je reste à Saint-Etienne, ça sera pour avoir un minimum de temps de jeu. J’ai beaucoup d’attaches là-bas comme c’est mon club de cœur et aussi celui qui m’a formé. Mais j’aurai 22 ans donc il sera temps d’avoir un bon rôle », a confié, sur Ouest France, Saint-Louis, qui ne reviendra donc pas à Sainté pour cirer le banc de touche. Les dirigeants stéphanois sont prévenus...