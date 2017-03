ASSE : Perrin veut lâcher les Verts, Pierre Ménès le comprend

Dans : ASSE, Mercato.

Joueur aussi discret qu’efficace, Loïc Perrin a fait connaître son point de vue ce jeudi dans les colonnes de L’Equipe.

Le capitaine des Verts qui empile les saisons avec son club de toujours, s’inquiète de ne pas voir d’avancées dans les négociations pour la prolongation de son contrat, et a pour la première fois parlé d’un éventuel départ si jamais on ne lui proposait rien d’ici à la fin de la saison. Une situation qui fait du bruit à Saint-Etienne, où on se demande ce que les dirigeants attendent pour prolonger de deux ans le défenseur central, comme ce dernier le demande.

Il y a forcément des discussions financières derrière tout cela, mais Pierre Ménès voit aussi une raison sportive. Si Loïc Perrin a haussé le ton, c’est peut-être pour son bien estime le consultant de Canal+, qui verrait bien le patron de la défense rejoindre un club plus ambitieux. Interpellé par un internaute à ce sujet, Pierre Ménès a en tout cas été sans pitié : « Il en a peut-être marre de jouer dans une équipe n’est pas à son niveau ».