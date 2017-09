ASSE : Perrin refuse de dévoiler les objectifs des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Samedi soir, l’AS Saint-Etienne est venue à bout de Dijon (1-0) grâce à un pénalty de Jonathan Bamba. Une nouvelle victoire avec un petit but d’avance qui permet aux Verts de monter sur le podium de la Ligue 1. Capitaine des Verts, Loïc Perrin apprécie le nouvel état d’esprit qui habite ses partenaires et le staff d’Oscar Garcia. « Gagner est toujours une bonne opération. Cela a été difficile. On a eu des occasions, Dijon aussi, au cours d'un match assez ouvert. C'est un bon résultat. Notre gardien a fait les arrêts qu'il fallait aux bons moments. Nous avons joué avec nos valeurs et nous n'avons pas lâché » a-t-il confié après la rencontre.

Alors avec cet état d’esprit et ce genre de résultats arrachés dans la douleur, jusqu’où l’AS Saint-Etienne peut-elle grimper ? Loïc Perrin refuse de se mouiller. « Nous allons nous contenter de ce résultat. L'objectif est d'avoir le meilleur classement. Nous n'avions pas vraiment d'objectif en début de saison mais c'est mieux de commencer le championnat ainsi ». Pour rappel, les Verts de Christophe Galtier ont terminé le dernier championnat à la huitième place du classement, derrière Nantes, Bordeaux ou encore Marseille.