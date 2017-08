ASSE : Oscar Garcia veut voir le Barça à Sainté, mais...

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avec trois victoires pour ses trois premiers matchs en Ligue 1, Oscar Garcia a déjà fait forte impression à l’AS Saint-Etienne. Sur RMC, le nouveau coach de l’ASSE a confirmé qu’il était satisfait du début de saison de son équipe. Dans le jeu néanmoins, il attend beaucoup plus de ses joueurs. Il faut dire que le coach est un adepte du « jeu à la Barcelonnaise ». Evidemment, il faudra du temps pour parvenir à un tel résultat et le responsable du secteur sportif des Verts en est conscient.

« Je veux que l'on reconnaisse mon équipe, que notre style de jeu soit personnel, que lorsqu'on nous voit jouer, les gens se disent, OK c'est l'équipe d'Oscar Garcia. Ce n'est pas facile, on doit changer beaucoup de choses et s'adapter à chaque adversaire. J'aimerais jouer à la Barcelonaise mais nous n'avons pas les joueurs pour ça et de toute façon, il faudrait beaucoup de temps pour mettre cette vision de jeu en place. Je veux qu'à la fin de leurs carrières, les joueurs avec qui j'ai travaillés soient marqués par mon travail. Pour moi, connaitre tous les joueurs avant mon premier entretien, ce n'est rien d'exceptionnel. C'est juste du professionnalisme » a expliqué l’ancien entraîneur de Salzbourg. Pour rappel, l’ASSE prépare un déplacement périlleux sur la pelouse du Parc des Princes vendredi soir en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Pas forcément l'endroit le plus approprié pour changer radicalement de style de jeu...