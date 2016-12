ASSE-OL : Ce constat qui fait mal aux Verts face à Lyon

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

A l'heure de la trêve des confiseurs, il faut faire un bilan de ce qui va bien dans les clubs...et de ce qui ne va pas. Concernant l'ASSE, nos confrères du Progrès Edition de Saint-Etienne ont souligné les nombreux points que les Verts doivent corriger rapidement pour rester au standing espéré par les très nombreux supporters stéphanois. Outre le recrutement d'un ou plusieurs attaquants, la mise en place d'un onze-type de manière plus régulière, des embauches au sein d'une cellule de recrutement qui doit se muscler, est également évoquée la situation du centre de formation de l'AS Saint-Etienne. Et la comparaison faite avec celui de l'Olympique Lyonnais n'est pas vraiment à la gloire de l'ASSE.

« Là aussi le constat est cruel : Lyon, au budget trois fois supérieur à celui de l’ASSE, aligne au moins la moitié de joueurs issus de son centre de formation sur les 18 couchés sur la feuille de matches. Le seul élément titulaire formé à L’Etrat est l’inamovible Loïc Perrin. On peut évoquer les Ghoulam, Guilavogui, Zouma ou Saint-Maximin et arguer que leur vente a permis à l’ASSE d’assurer sa pérennité financière. C’est juste mais ils ont quitté l’ASSE depuis quelques années. Depuis, aucun jeune ne frappe à la porte de l’équipe professionnelle même si Nordin ou Pierre-Gabriel pointent leur nez à la fenêtre. Au cours des vingt dernières années, Bafé Gomis est le seul attaquant issu du centre de formation qui peut se targuer d’accomplir une carrière au plus haut niveau. Il ne s’agit pas d’incriminer les éducateurs mais de s’interroger sur le fonctionnement d’un centre de formation au rendement limité. La faute au recrutement ? Probable », constatent nos confrères de la presse régionale. Et pour corriger cela, il faut du temps...et de la volonté.