ASSE : Les Verts veulent tout changer pour enflammer le Chaudron

Si le départ estival de Christophe Galtier ne fait plus aucun doute à l'AS Saint-Etienne, le nom de son potentiel successeur n'est pas encore connu. Mais la direction verte s'est fixée une véritable ligne de conduite.

L'ASSE est clairement arrivée en fin de cycle. Septièmes de Ligue 1 et distancés dans la course à l'Europe, à huit points du Top 5 et de l'OM avec un match en moins, les Verts ne progressent plus. Et c'est pour cette raison que Christophe Galtier aurait décidé de quitter le navire après huit bonnes saisons. Par conséquent, la chasse est ouverte pour trouver son successeur et plusieurs noms circulent déjà, de Dupraz à Kombouaré en passant par Eduardo Berizzo. Mais les deux présidents, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, s'accordent déjà sur un point essentiel.

En effet, selon le site Peuple Vert, la direction de Sainté souhaite faire venir un entraîneur capable de replacer l'ASSE sur le devant de la scène. Si la nationalité du nouveau coach n'aura pas d'importance, son style de jeu sera, par contre, prioritaire puisque la future philosophie de jeu sera beaucoup plus offensive que sous l'ère Galtier. La direction partage l'avis des supporters, qui s’ennuient depuis plusieurs mois à Geoffroy-Guichard, et le principal objectif avec le nouvel entraîneur sera de donner du spectacle au public. Pour cela, l'effectif, qui n'a pas donné gage de satisfaction cette saison, devra être renouvelé de fond en comble. L'été s'annonce donc chaud bouillant du côté du Chaudron...