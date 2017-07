ASSE : Les Verts refusent la sanction de la FFF

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG.

Ce jeudi, la commission supérieure d’appel de la FFF a plombé l'AS Saint-Etienne en alourdissant les différentes sanctions déjà prononcées par la Commission de discipline de la LFP. Pour avoir utilisé des « feux de bengale lors du match de L1 contre le PSG le 16 mai dernier », le club du Forez vient de recevoir une amende de 150 000 euros, avec un huis clos ferme (plus un huis clos avec sursis) pour le Kop Sud, et un match à huis clos ferme (plus deux huis clos avec sursis) pour le Kop Nord. Une décision que les Verts n'acceptent pas...

« L’ASSE tient à exprimer sa totale incompréhension face à la décision de la Commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football. Compte tenu de la disproportion des sanctions et des moyens mis en œuvre pour la bonne organisation des rencontres disputées à Saint-Etienne, le club va saisir le CNOSF afin de faire valoir ses droits », a fait savoir, dans un communiqué, le club stéphanois, qui refuse donc de jouer son premier match de L1 face à Nice dans un Geoffroy-Guichard décimé.