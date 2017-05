ASSE : Les Verts prêts à s'offrir un ancien coach de l'OL ?

Dans : ASSE, Mercato, Premier League, OL, OGCN.

Pressenti depuis plusieurs jours, le départ de Christophe Galtier de l’AS Saint-Etienne en fin de saison a été officialisé mardi après-midi par le club stéphanois. Depuis, de nombreux noms circulent pour remplacer le natif de Marseille. Si Roland Romeyer milite pour un entraîneur de Ligue 1 et a déjà soumis les noms de Laurent Battles, Patrice Garande ou encore Michel Der Zakarian, Bernard Caïazzo souhaite recruter un entraîneur étranger ou un coach français ayant une expérience en dehors de l’Hexagone selon L’Equipe.

Le quotidien national affirme par ailleurs que le président du conseil de surveillance de l’ASSE serait parvenu, tant bien que mal, à convaincre l’ensemble de la direction stéphanoise de regarder à l’étranger. Et dans cette optique, un profil pourrait faire l’unanimité selon L’Equipe, celui de Claude Puel. Entraîneur de Southampton depuis une saison après avoir accompli des miracles avec l’OGC Nice il y a un an, le technicien de 55 ans collerait à merveille avec le projet des Verts. De plus, sa collaboration avec les Saints pourrait prendre fin d’ici quelques semaines. Un vrai coup à tenter pour l’ASSE ? Reste à savoir si le profil de l’ancien coach du LOSC et de l’OL fera l’unanimité chez les supporters.