ASSE : Les trois hommes qui peuvent renvoyer les Verts en Europe

Après avoir accroché l'AS Saint-Etienne avec Bastia samedi (0-0), Allan Saint-Maximin s'est confié sur la fin de saison des Verts, avec la course européenne en ligne de mire.

Souvent absent des compétitions continentales pendant les années 2000, Saint-Etienne rejoue dans la cour des grands depuis quatre ans. Et le club du Forez ambitionne de retrouver la scène européenne dès la saison prochaine. Mais cela passera forcément par une bonne fin de championnat, sachant que les Verts n'ont plus que la L1 à jouer. Sauf qu'en ce moment, rien ne va à Sainté. Depuis sa belle victoire dans le derby contre l'OL, l'ASSE n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs. Par conséquent, les Verts sont en difficulté dans la course au Top 5, avec trois points de retard sur Bordeaux, 5e, et deux sur l'OM, 6e. Si les supporters sont plutôt pessimistes, Allan Saint-Maximin, lui, croit à une qualification en Europe League.

« Je pense que les Verts sont capables de tout. Quand on voit ce que fait Christophe Galtier depuis plusieurs années en termes de classement, il n'y a rien à dire. Même ce qu'il arrive à faire en Europa League impose le respect. Les Stéphanois sont sortis premiers de leur groupe mais ils n'ont pas eu de chance au tirage, ils auraient pu tomber sur un adversaire peut-être moins fort en seizième de finale. Manchester United, avec Ibra et Pogba, c'est vraiment fort, ils jouent cette compétition pour la gagner. Je pense que les Verts ont à cœur de regoûter à l'Europa League, ils ont cette ambition car cela fait des années qu'ils sont européens. Je pense qu'ils vont tout faire et qu'ils ont les moyens pour accrocher la qualification. Pour y parvenir, ils vont avoir besoin de joueurs très en forme, surtout offensivement car défensivement, on va dire qu'ils sont solides. Ils l'ont encore démontré face à nous, on n'a pas réussi à les mettre vraiment en danger. Offensivement, s'ils retrouvent un Monnet-Paquet très en forme, un Beric qui marque à chaque occasion comme il a su le démontrer à une époque, un Hamouma aussi très en forme, je pense que ça va le faire. Je l'espère », a lancé, sur le site poteaux-carres.com, l'attaquant bastiais, qui estime donc que l'ASSE a les moyens pour arracher une cinquième place si Galtier retrouve ses forces offensives pendant le sprint final.