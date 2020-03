ASSE : St-Etienne-Kiev, le beau cadeau de la télé au Peuple Vert

Dans : ASSE.

En cette période de disette footballistique, la Chaîne Parlementaire fera un superbe cadeau aux supporters des Verts, qui se comptaient par millions en 76, avec la rediffusion ce dimanche soir du légendaire ASSE-Kiev en Coupe d'Europe.

Le 17 mars 1976, après avoir été battue 2-0 à Kiev, l’AS Saint-Etienne déclenchait une énorme euphorie en France en s’imposant 3-0 après un match retour des quarts de finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions dantesque à Geoffroy-Guichard. 44 ans plus tard, ceux qui ont suivi cette rencontre à la télé ou à la radio n’ont pas oublié, à l’époque l’ASSE étant un club immensément populaire dans tout le pays. Ce dimanche, à partir de 21h, la Chaîne Parlementaire a décidé de redonner presque en intégralité ce match, avec les commentaires de Thierry Roland. Patrick Cohen animera ensuite une discussion avec Jean-Michel Larqué, capitaine des Verts à l’époque, et Jacques Vendroux, qui commentait cette rencontre pour France-Inter.

Se confiant dans Le Progrès, Philippe Gastal, patron du Musée des Verts, installé à Geoffroy-Guichard, avoue que ce match ASSE-Kiev a été un match décisif pour l’AS Saint-Etienne mais également pour le football français. « Le club va avoir 87 ans en juin. Si on ne devait retenir qu’un seul match, il serait dans le top3, voire même le premier. À cause de sa dramaturgie. Même Hitchcock n’aurait pu imaginer un tel scénario. Avec le triptyque qui fait la force du club à savoir un stade, un public et une équipe qui ne renonçait jamais (...) C’est le match qui a réveillé le football français. Son match fondateur, qui a servi de guide et de base à Michel Hidalgo dans les succès à venir », explique le responsable stéphanois.