ASSE : Le départ de Galtier officialisé ce mardi, un hommage dimanche

Dans : ASSE, Ligue 1.

La fin de l'ère Christophe Galtier à l'AS Saint-Étienne devrait être officialisée ce mardi après une réunion entre l'actuel entraîneur des Verts et Roland Romeyer programmée à l'Etrat. En effet, le co-président de l'ASSE a prévu de rencontrer son coach afin de finaliser les conditions contractuelles de son départ, lequel ne fait désormais plus aucun doute, même s'il reste encore un an de contrat à Christophe Galtier.

Selon L'Equipe, l'AS Saint-Étienne devrait officialiser ce mardi, ou mercredi, le départ de Christophe Galtier, et un hommage officiel lui sera rendu dimanche avant le match contre le PSG, pour ce qui sera sa dernière sortie sur le banc stéphanois à Geoffroy-Guichard après neuf années passées dans la capitale du Forez. Arrivé en novembre 2008 à l'ASSE comme adjoint d'Alain Perrin, Christophe Galtier avait pris les commandes des Verts un an plus tard suite au limogeage de Perrin.

Pour l'instant, on ne connaît évidemment pas encore le nom du futur coach de l'AS Saint-Étienne, mais les dirigeants stéphanois semblent déjà avoir des pistes, le nom d'Antoine Kombouaré circulant, comme d'autres avec plus ou moins de fiabilité. L'ASSE devra vite trancher dans ce dossier, histoire de ne pas perdre de temps dans la préparation de la prochaine saison.