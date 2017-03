ASSE : Herbin met les pieds dans le plat sur ces Verts inoffensifs

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avec zéro but marqué lors des trois derniers matches toutes compétitions confondues, dont deux étaient contre Caen et Bastia qui luttent pour le maintien, le bilan offensif de l'ASSE a de quoi faire peur pour une formation qui vise un ticket européen. Et ce lundi matin, l'AS Saint-Etienne se retrouve à la septième place du championnat de Ligue 1 à deux points de l'OM et cinq de Bordeaux. Pour Robert Herbin, cette panne d'efficacité est incompatible avec la perspective de décrocher une place qualificative pour l'Europa League.

Et le Sphinx de se demander comment les Verts en sont arrivés là. « En défense, l’ASSE tient le coup mais elle manque de maîtrise dans la construction du jeu ainsi que dans les phases offensives. Elle a eu des occasions pourtant mais, une fois encore, elle n’a pas su les concrétiser. J’ai du mal à expliquer les raisons de ce manque d’efficacité. Est-ce que les joueurs n’ont pas les qualités pour cela ou alors est-ce quelque chose qu’ils doivent travailler davantage lors des entraînements ? Le gardien de Bastia n’a pratiquement pas fait d’arrêt. On reste dans la lignée de ce que l’on a vu lors des dernières rencontres. Il est évident que l’absence de Romain Hamouma n’arrange rien. Il est capable de secouer le cocotier, déterminé, roublard, explique, dans Le Progrès, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui estime que désormais les Verts n’ont plus vraiment le droit à l’erreur sous peine de décrocher totalement alors que devant l’OM et Bordeaux carburent bien. Désormais, il s’agit de ne plus perdre des points de la sorte si elle veut être européenne la saison prochaine. Ce n’est pas en jouant comme elle l’a fait en Corse qu’elle y parviendra. »