ASSE : Herbin fait un bilan inquiétant pour l'AS Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne s'est imposée dimanche à Dijon, mais il faut bien reconnaître que la copie rendue par les joueurs de Christophe Galtier n'était pas enthousiasmante. Si les supporters les plus acharnés se contentent sans aucun problème des trois points pris face au DFCO, des critiques tombent tout de même sur le jeu pratiqué par l'ASSE depuis plusieurs mois.

Robert Herbin, qu'on ne peut pas placer dans le camp des adversaires de l'AS Saint-Etienne, l'avoue lui même dans Le Progrès, il y a de quoi s'inquiéter pour les Verts quand on voit ce qu'ils produisent sur le terrain. Et l'ancien entraîneur de l'ASSE de lâcher le fond de sa pensée. « Je ne suis pas foncièrement optimiste pour ce qui s’agit de la fin de saison car il y a des clients dans ce sprint final, notamment Bordeaux et Marseille. Rien n’est impossible bien sûr mais sur ce que montre l’équipe ces dernières semaines, ça semble difficile. Le jeu que produisent les joueurs est assez fastidieux, besogneux, monocorde. Et surtout il manque cruellement de rythme, de vitesse. C’est brouillon et guère enthousiasmant. Il ne se dégage pas une grande cohésion en raison du fait que certains joueurs sont assez limités. Par exemple, Saivet est toujours en retard, à contretemps. Cette fois-ci, Hamouma est passé inaperçu. En vérité, il y a peu de joueurs capables d’apporter une flamme (…) On refait les mêmes constats, match après match. On est toujours dans l’attente car le football pratiqué n’est pas en rapport avec ce que l’on est en droit d’attendre pour faire face aux ambitions de cette fin de saison », constate Robert Herbin, pas vraiment optimiste pour la quête d’un ticket européen.