ASSE : Galtier rend un énorme hommage au Chaudron et aux supporters

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après huit ans de bons et loyaux services, Christophe Galtier va quitter l’AS Saint-Etienne à l’issue de cette saison, et ce ne sera pas sans émotion. Car même si l’exercice actuel n’est pas le plus réussi, les supporters des Verts ont gouté avec régularité au haut du tableau ces dernières années, ce qui n’était plus la marque de fabrique des Verts les saisons précédentes. Et c’est justement à eux que le technicien stéphanois s’est adressé ce vendredi soir, leur envoyant une lettre ouverte pleine d’émotion.