ASSE : Galtier refuse de battre Paris et Monaco pour rien

Balayée par l’Olympique de Marseille (4-0) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne a perdu gros dans la course aux places européennes.

Mais au vu du classement, tout est encore possible pour les Verts qui, avec deux rencontres en moins, ne comptent que sept points de retard sur l’OM, accroché à Nancy (0-0) vendredi. « Il reste encore des matchs, des confrontations directes. L’Europe ne s’est pas éloignée définitivement, a prévenu Kévin Malcuit. Nous sommes encore dans la course et, tant que ce sera le cas, nous y croirons. Le groupe reste soudé et solidaire. Après la prestation à Marseille, nous voulons réagir face à Rennes. »

Et le discours de Christophe Galtier est similaire, même si l’entraîneur stéphanois sait que l’ASSE n’a pas le calendrier le plus facile. « Il ne faut pas faire un trait dessus. Mathématiquement, il y a encore un espoir. Tant qu’il y a un espoir, il faut y croire, a insisté le technicien. Les matchs ne sont jamais joués d’avance. Je ne sais pas si nous serons des arbitres pour le titre en jouant contre le PSG puis face à Monaco, mais j’ose espérer que nous serons en course pour jouer quelque chose. » Pour cela, Sainté devra impérativement battre le Stade Rennais dimanche (15h).