ASSE : Furieux, Oscar Garcia tire le signal d'alarme au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Alors que l'AS Saint-Etienne espérait signer Jordan Veretout et Yann Karamoh lors de cette semaine, les Verts sont bredouilles, et cela commence à sérieusement agacer Oscar Garcia. L'entraîneur de l'ASSE attendait des renforts et pour l'instant c'est calme plat. Dans la foulée du nul concédé par les Verts contre la Real Sociedad, Garcia est passé à l'offensive sans langue de bois concernant le mercato. Un message pour le moins direct et qui secoue le cocotier.

« On verra l’ambition du club selon le nombre de joueurs qui vont arriver. On aurait besoin d’avoir plus de joueurs à disposition car je suis obligé de faire jouer certains joueurs beaucoup de temps et ce n’est pas bon. Techniquement, on a à travailler, on verra l’ambition du club selon le nombre de joueurs qui vont arriver. Il reste deux semaines avant le début du championnat ! C’est très urgent d’avoir des joueurs. On va voir ce qui se passe, mais je ne sais pas. Je suis professionnel et je travaille avec les joueurs que j’ai à ma disposition », a lancé, dans Le Progrès, le technicien stéphanois, visiblement pas très content de la tournure des événements du côté de l’AS Saint-Etienne. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont prévenus.