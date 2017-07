ASSE : En manque d'argent, les Verts veulent changer d'ère

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avec Oscar Garcia, l’AS Saint-Etienne a donné un autre visage à son projet sportif après de longues années sous Christophe Galtier. Mais les Verts sont toujours dans le dur financièrement. Malgré un beau chèque signé à Dijon pour le recrutement de Loïs Diony, la direction de l’ASSE a bien du mal à conserver ses meilleurs joueurs (Gradel, Aubameyang, Zouma) et à se renforcer avec des joueurs confirmés ces dernières années. Pour combler ce problème dans les prochaines années, Bernard Caïazzo serait à la recherche d’un investisseur minoritaire pour faire grandir l’ASSE.

Selon les informations de Peuple-Vert, la banque Lazard a été missionnée pour trouver un investisseur minoritaire capable d’entrer dans le capital de l’ASSE en contribuant à la progression financière du club. L’objectif des Verts est clair : trouver un investisseur qui participera pleinement au budget du club, et qui permettra à ce dernier d’aligner (enfin) de gros salaires et payer des indemnités de transfert plus conséquentes. L’ASSE se donnerait un an pour trouver cet investisseur afin de donner « un coup de boost au recrutement » lors du mercato d’été 2018.