ASSE : Courir et défendre, Eysseric ne connaissait pas

Dans : ASSE, OGCN, Ligue 1.

Sans faire de bruit, Valentin Eysseric s’est fait une place dans le onze de Lucien Favre à l’OGC Nice. Pourtant, ce n’était pas gagné en début de saison.

De retour suite à un prêt mitigé à l’AS Saint-Etienne, le milieu offensif n’avait clairement pas le profil pour plaire eu technicien suisse. Fidèle à sa philosophie, l’ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach apprécie les joueurs altruistes et généreux dans l’effort. Tout ce qu’Eysseric n’était pas chez les Verts…

« J'avais parlé avec le coach en début de saison, il m'a dit qu'au poste où je jouais, je devais faire plus d'efforts, et il nous a expliqué à tous que les matchs de haut niveau se jouaient à un certain kilométrage. Je n'avais jamais entendu ça et on s'est tous mis à faire beaucoup plus d'efforts, a confié l’ancien Monégasque. Il veut que ses joueurs courent, j'ai dû me mettre ça dans la tête, me faire mal et me mettre à faire le travail défensif que je ne faisais pas avant. »

« Je ne sais pas si je courais autant avant... »

Illustration lors du dernier match des Aiglons. « Contre Bordeaux (2-1 pour le Gym), il m’a signalé que je n’avais fait que 9,8 km pendant la rencontre, a raconté le Niçois. Je fais des matchs à 11, ce qu’il me demande, voire 12. Il n’était pas content. Je ne sais pas si je courais autant avant mais je suis heureux de sortir lessivé. » A croire que le coach stéphanois Christophe Galtier n’a pas su trouver les mots, ou un jeu assez séduisant, pour convaincre Eysseric de se bouger.