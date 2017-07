ASSE : Coup de théâtre dans le dossier Karamoh ? Les dernières révélations

Dans : ASSE, Mercato, SMC, Ligue 1.

Mardi, l'annonce de l'accord à priori trouvé entre le Stade Malherbe de Caen et l'AS Saint-Etienne pour le transfert de Yann Karamoh évoquait un tarif de 6ME. Mais, selon L'Equipe de ce mercredi, les dirigeants stéphanois ont finalement été contraints de payer 8ME au club normand pour obtenir la signature de l'international Espoirs. Entré dans la danse il y a 48 heures, malgré des contacts déjà évoqués il y a quelques semaines, l'ASSE avait dans un premier temps mis 6ME plus des bonus pour un maximum de 7ME sur la table, mais cette proposition avait été refusée par Malherbe.

Sauf que ces dernières heures, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'échec des négociation et donc du transfert de Yann Karamoh. Selon nos informations, l'AS Saint-Etienne et le Stade Malherbe de Caen ont bien réussi à s'entendre pour le transfert de l'attaquant caennais à hauteur de 8ME. Mais l'avocat de ce dernier semble désormais moins pressé de faire signer son joueur chez les Verts alors que nous avons eu confirmation que Karamoh avait bien parlé à l'ASSE il y a quelques semaines afin de rejoindre l'Etrat. A priori, du côté des deux clubs, on reste confiant sur le fait que l'opération se fera dans les prochains jours, une fois que le clan Karamoh aura étudié tout cela de près.