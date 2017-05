ASSE : Après le huis-clos, le silence total face à Bordeaux

Dans : ASSE, Ligue 1, Bordeaux.

Sanctionnée d’un match à huis-clos en raison des débordements lors du derby face à Lyon, l’AS Saint-Etienne a purgé cette rencontre dans un stade vide face à Rennes.

Pour la réception de Bordeaux, Christophe Galtier misait sur le soutien de ses fans afin de mettre la pression sur la formation girondine, en avance sur les Verts au classement. Ce sera encore raté. En effet, les deux groupes de supporters ont pris des décisions différentes, mais seront silencieux. Les Green Angels, groupe auto-dissous mais toujours là, ne sera pas dans le stade mais à l’extérieur, afin de protester contre la tenue d’un match le 5 mai, le jour de l’anniversaire de la tragédie de Furiani.

Ils organiseront une quête en faveur du collectif des victimes, et refuseront d’entrer dans le Chaudron tout en invitant tout le monde au boycott. Du côté des Magic Fans, on sera bien présent dans le stade, mais sans encouragement en solidarité avec le peuple corse. Un choix assumé et qui va certainement provoquer un grand vide dans Geoffroy-Guichard pour cette fin de saison décidément bien particulière chez les Verts.