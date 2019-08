ASSE : Il explique pourquoi il a zappé les Verts au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Monaco, Ligue 1, Metz.

Durant ce marché des transferts, l’AS Saint-Etienne était en quête d’un nouveau milieu défensif.

Pour combler son manque de numéro six, le club du Forez s’est donc attaché les services de Jean-Eudes Aholou. Prêté sans option d’achat par Monaco, le joueur de 25 ans a plutôt bien réussi ses débuts chez les Verts en marquant un but à Dijon lors de la première journée de L1 (2-1). Mais l'Ivoirien aurait pu ne jamais porter le maillot de l’ASSE. S’il a finalement été l’heureux élu, l’ancien de Strasbourg était effectivement en concurrence avec d’autres milieux, dont Kévin N'Doram, son coéquipier à l’ASM. Mais le défensif de 23 ans a repoussé l’approche stéphanoise.

« À Saint-Etienne, je n'étais pas le premier choix. Je ne voulais pas reproduire les erreurs des saisons passées. Ici à Metz, il y avait beaucoup plus d'intérêts pour moi. Le style de jeu ici m'a beaucoup plu. Et l'intérêt qu'ils me portent depuis des années a forcément joué ! Ils m'ont ressorti des matchs de CFA dont je ne me souvenais même pas. Et puis ils m'ont donné des garanties de temps de jeu. C'était le plus important ! », a expliqué, dans France Football, le fils de Japhet, qui espère donc avoir fait le bon choix de carrière, lui qui compte déjà une titularisation avec Metz à Strasbourg (1-1).