Après l’ASSE, Galtier envoie un message aux clubs de L1

Dans : ASSE, Ligue 1.

Entraîneur emblématique de l’AS Saint-Etienne, Christophe Galtier a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec les Verts.

Un choix qui a surpris les observateurs, mais aussi au sein du club stéphanois qui ne s’attendait pas à tourner une page de son histoire cet été. Pourtant, cette décision n’a pas été prise sur un coup de tête. Lassé des critiques et inquiété par des problèmes à la hanche, Galtier réfléchissait à ce scénario depuis plusieurs mois.

« En décembre. Durant les fêtes de Noël, les premières sans mon père (décédé en août 2016). Tu t'aperçois que la vie passe à toute vitesse... Quand, au fond de moi, j'ai pris la décision de dire stop, mon épouse m'a demandé : ''Et si tu gagnes un trophée ou que vous jouez la Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est pareil ?'' Et là, d'un coup, c'est devenu clair, a raconté le technicien à France Football. Il fallait que l'histoire s'arrête là et qu'elle finisse bien. Rien ne pouvait plus me dérouter. »

Galtier n’exclut pas un retour en L1

« Le 22 mars dernier c'était la deuxième étape - j'ai été clair avec mes dirigeants. J'ai fait face aux deux propriétaires et je leur ai fait part de ma décision pour qu'on trouve le meilleur accord possible et que personne ne fasse l'année de trop, a-t-il poursuivi, avant d’évoquer son avenir. Je ne m'interdis rien du tout ! Je suis ouvert à toute suggestion. Un journaliste m'a demandé si je pouvais entraîner en France. Heureusement ! C'est mon pays. » Les clubs de Ligue 1 ont sûrement reçu le message...