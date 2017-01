Rennes : Séville craque et met 10 ME pour un défenseur de 19 ans

Dans : Rennes, Mercato, Liga.

Qu’on se le dise. Adorateur du championnat de France où il parvient régulièrement à piocher pour renforcer le FC Séville, Monchi cherche un jeune défenseur français.

Il a dans un premier temps jeté son dévolu sur Clément Lenglet, mais pour le moment les négociations sont au point mort avec Nancy après une offre andalouse qui se montait pourtant à 6 ME. Contrefeu ou changement de cap, le directeur sévillan s’attaque parallèlement à un autre dossier avec une proposition encore plus copieuse. Il s’agit cette fois-ci du jeune rennais Joris Gnagnon, qui prend ses aises dans la défense centrale du club breton, et possède un solide contrat jusqu’en juin 2019.

Cela n’empêche pas le FC Séville de passer à l’offensive avec une offre qui, selon L’Equipe, approcherait des 10 ME avec bonus. Une sacrée attaque pour un élément qui est l’une des grandes promesses défensives du centre de formation des « Rouge et Noir », mais ne compte que 16 matchs en Ligue 1 au compteur. Pas de quoi freiner Monchi, qui en général sent bien les coups, et compte bien faire son marché de Noël en France.