Rennes : Ntep file vers Wolfsburg pour 5 ME

Wolfsburg, qui vient de vendre Julian Draxler au PSG pour 36 ME, devrait récupérer dans les prochaines heures un joueur du championnat de France.

Ce mardi soir, Kicker affirme qu’un accord a été trouvé entre le Stade Rennais et le club allemand pour le transfert de Paul-Georges Ntep, à hauteur de 5 ME. L’ailier du club breton, qui n’a plus que six mois dans son contrat, semblait parti soit pour prolonger, soit pour partir libre à la fin de la saison. Mais l’offre de VfL tout de même intéressante pour un joueur qui sera gratuit en fin de saison aurait convaincu tout le monde de faire des concessions dans le sens d’un transfert. Reste que les Rouge et Noir, qui cherchaient déjà un buteur en raison du départ à la CAN de Sio, vont désormais devoir se renforcer sur les ailes, alors qu’ils ne sont pas certains de conserver Kamil Grosicki et Pedro Henrique, courtisés en Angleterre pour le Polonais, et en Ligue 1 pour le Brésilien.