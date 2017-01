Rennes : Brüls à Bastia, ça brule

Dans : Rennes, Mercato, Bastia.

Le SC Bastia, qui cherche à se renforcer sur le plan de l’animation offensive cet hiver, a trouvé son bonheur en Christian Brüls. Le milieu de Rennes, que Christian Gourcuff n’utilise pas du tout, va rebondir sous la forme d’un prêt, annonce Yahoo Sports. L’ancien joueur de Nice, régulièrement blessé, n’a plus joué au plus haut niveau depuis janvier 2015, et a zappé des matchs de la réserve du club breton cet automne.