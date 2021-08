L1 : En contact avec l'OL, Alemdar signe à Rennes

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Alors que Lyon et Onana n'arrivaient pas à un accord, l'OL semblait être en contact avec Dogan Alemdar, le gardien de but de Kayserispor. Finalement, ce dernier s'est engagé avec le Stade Rennais.

Dans un communiqué, le club de Kayserispor a annoncé mercredi soir le transfert de Dogan Ameldar au Stade Rennais. « Un accord a été trouvé pour le transfert de notre gardien de but, Dogan Alemdar, formé au club, au Stade Rennais, une équipe qui évolue en Ligue 1 française », ont indiqué les dirigeants de l'équipe classée 17e du dernier championnat de Turquie. Kayserispor avait discuté également avec l'OL il y a quelques semaines concernant le gardien de but de 18 ans, mais l'affaire ne s'était pas faite. Pour cette opération, qui n'a pas encore été officialisée par le club breton, on évoque un montant de 3,5 millions d'euros.