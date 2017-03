TV : Canal+ offrira une minute gratuite de Barça-PSG en direct sur...C8

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est toujours la même musique, si vous n'êtes pas abonnés à Canal+ et BeInSports, les rencontres de Ligue des Champions et de Ligue 1 ne sont pas pour vous, du moins officiellement, le streaming étant une solution alternative (mais pas légale...), ou la réception satellite, via une chaîne étrangère, étant possible...et légale.

Mais mercredi soir, afin de faire la promotion de Canal+, le groupe Bolloré va innover en diffusant sur C8 une publicité intégrant les images en direct du match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Cette pub sera donnée très précisément à 21h02, soit 2 minutes après le coup d'envoi, et elle durera 60 secondes. Il s'agira bien évidemment de vendre des abonnements à Canal+, les chiffres n'étant pas très bons pour la chaîne cryptée depuis plus d'un an. Avec ces images en direct du choc Barça-PSG, il y a de quoi faire craquer...