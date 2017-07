PSG : Voyage de Neymar en Chine annulé en raison d'un« transfert » !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Enorme agence de voyages en ligne chinoise, dont la valeur est estimée à plus d'un milliard d'euros, Ctrip a annoncé ce vendredi que Neymar ne viendra pas faire une opération de promotion à Shanghai, contrairement à ce qui avait été annoncé. Pour justifier ce changement de dernière minute, l'entreprise chinoise affirme que cette annulation a été décidée suite à une affaire de transfert. Bien évidemment, on peut penser que les choses se précisent de plus en plus avec le PSG et que ce voyage annulé peut masquer une officialisation dans les prochains joueurs du transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG.