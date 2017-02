PSG : Virez Aurier et Kurzawa face au Barça demande Riolo

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce n’est vraiment pas un scoop, mais Daniel Riolo n’est pas fan des deux latéraux du PSG, ceux qui sont des titulaires en puissance dans l’esprit d’Unai Emery.

A gauche, Layvin Kurzawa, embêté par des soucis physiques, ne semble plus peser autant, et dès lors qu’il n’a plus cette explosivité, il perd énormément de son apport. A droite, Serge Aurier est resté dans la lignée de sa CAN décevante, et peine à réenclencher la machine, se montant assez peu inspiré et même parfois dépassé, ce qui n’était pas dans ses habitudes. Conséquence, le consultant de RMC pointe du doigt leur performance décevante à Reims et demande à Unai Emery d’agir en vue du choc à venir contre le FC Barcelone.

« Les performances, les progrès de Benjamin Mendy, pourraient inspirer, peut-être, les deux latéraux du PSG. A Dijon, les « titulaires » étaient alignés. Aurier, Kurzawa, la doublette « magique ». Pertes de balle, mauvais placements, duels perdus, les deux ont livré un match horrible. C’est comme ça depuis des semaines, mais j’entends toujours que ce sont des cracks. Les deux ont pourtant tout ce qu’il faut. Le fameux « potentiel » est là ! Ils peuvent faire des gros matches, ils l’ont fait ! Mais là, ce qu’on voit, c’est tout le contraire. Au niveau d’exigence que doit imposer le PSG, tu peux rater un match, mais afficher un niveau de jeu minimum. Eux, dans la plupart de leurs matches cette année, sont passés en-dessous. Ces carences les transforment en joueurs pas fiables. Comment dans ces conditions ne pas attendre Meunier et Maxwell d’entrée contre le Barça ? », a lancé un Daniel Riolo qui sait que la question peut légitimement se poser à droite, mais qu’à gauche, le Brésilien a perdu de sa superbe lors de ses dernières apparitions.