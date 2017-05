PSG : Une saison de plus avec Emery, Trapp est plutôt pour

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désormais titulaire indiscutable dans les cages du Paris Saint-Germain après un début de saison délicat dans l’ombre d’Alphonse Aréola, Kevin Trapp devrait être également le portier du PSG la saison prochaine. Mais avec quel entraîneur ? Depuis plusieurs jours, l’avenir d’Unai Emery fait beaucoup parler dans la capitale. Invité de Téléfoot ce dimanche matin, l’international allemand a confié toute la confiance que le groupe parisien avait envers l’entraîneur espagnol, dont le bilan sera dressé en fin de saison par l’état-major du club.

« Il y aura toujours des rumeurs. Cela ne nous embête pas. Il faut se focaliser sur notre travail. C'est le travail de la presse d'écrire, mais ça ne nous embête pas. C'est un très bon entraîneur. Cela prend du temps de s'adapter, c'est normal, mais on a beaucoup progressé avec lui. Il nous apprend beaucoup de choses. Maintenant, c'est à lui de choisir. On sera tous contents s'il reste » a brièvement expliqué le gardien de 26 ans sur TF1. L’avenir du technicien basque dépendra forcément, en partie, de la finale de la Coupe de France face à Angers en fin de saison, et de l’envie, ou non, des dirigeants parisiens d’attirer Diego Simeone ou Antonio Conte, comme la presse étrangère l’indique ces derniers jours…