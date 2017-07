PSG : Une porte de sortie prestigieuse pour Krychowiak

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Indésirable du côté du Paris Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak pourrait partir en Liga, où l'Atlético Madrid lui fait notamment les yeux doux.

À Paris, la greffe entre Grzegorz Krychowiak et Unai Emery n'a jamais pris. Auteur de 19 matchs sous le maillot francilien, qu'il n'a plus porté depuis le mois de mars dernier et la déroute du PSG contre le Barça en Ligue des Champions, l'international polonais est clairement sur le départ. À l'instar de Ben Arfa ou d'Aurier, le milieu de terrain n'a pas été convoqué par son entraîneur pour la tournée estivale aux USA. Un acte qui montre que son avenir ne s'écrit plus au PSG, même si le joueur ne veut pas tellement quitter la capitale française cet été. Mais un nouvel élément pourrait le faire changer d'avis.

En effet, le dossier Krychowiak serait en train de prendre une toute autre tournure. Selon Przeglad Sportowy, l'Atlético tenterait actuellement de recruter le Parisien. Le club madrilène serait même passé à l'action en offrant 18 ME au PSG, soit pratiquement deux fois moins que son prix d'achat à Paris (33 ME). Mais qu'importe puisque le PSG est vendeur. Reste maintenant à savoir si Krychowiak est prêt à passer six mois sans jouer en Espagne, sachant que l'Atlético est interdit de recrutement jusqu'en 2018 ? Une situation qui pourrait être problématique à un an de la Coupe de Monde...