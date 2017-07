PSG : Une offre à 5 ME pour un buteur à l’abandon

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Complètement mis de côté par Unai Emery, Jean-Kevin Augustin veut partir, mais pas n’importe où. L’attaquant tricolore aurait refusé quelques offres en France dans le but d’en recevoir une de la part du Borussia Dortmund. Pour le moment, ce n’est pas le cas. C’est un autre club allemand qui débarque avec le RB Leipzig, qui a l’énorme avantage de disputer la Ligue des Champions, et pourrait selon Bild, effectuer une proposition à hauteur de 5 ME pour convaincre le PSG de lâcher Augustin, qui n’a plus qu’une année de contrat. L’avant-centre serait partant pour l’aventure en ex-RDA.