PSG : Une montagne d’or en Chine ? Di Maria préfère Paris !

Dans : PSG, Mercato.

Loin d’être au niveau espéré cette saison, Angel Di Maria semble avoir décidé d’inverser la tendance en 2017. Très volontaire, plus décidé et même tacleur par moment, l’ailier argentin sent la pression monter avec l’arrivée de Julian Draxler et son immunité de la première partie de saison en a pris un coup. Pas étonnant dès lors que son nom ait été cité du côté de la Chine, dont les clubs tentent de recruter tous les joueurs à bonne valeur marchande en y mettant le paquet financièrement. Interrogé à ce sujet par ESPN, Angel Di Maria s’est montré très clair, son avenir est à Paris, où il se sent bien et veut gagner.

« Je suis très tranquille ici. Ma famille et moi, nous sommes heureux. Il me reste deux années de contrat et je continuerai jusqu’à ce qu’il prenne fin. Chacun à sa façon de penser. Moi, la quantité d’argent qu’offre la Chine ne m’attire pas. Je veux poursuivre à Paris ce que j’ai toujours eu à l’esprit : La Ligue des Champions », a souligné l’ancien madrilène et mancunien, qui a le mérite de mettre les choses au clair à 10 jours de la fin du marché des transferts. Des propos qui feront certainement chaud au cœur des supporters.