PSG : Un proche de Neymar avoue que la star « a mal au crâne »

Très marqué à son arrivée au MetLife Stadium avant le match entre Barcelone et la Juventus à l'International Champions Cup ce samedi (2-1), durant lequel il a tout de même inscrit un doublé, Neymar est en pleine réflexion par rapport à son avenir...

Neymar le sait. Dans les jours qui arrivent, il va devoir prendre une décision cruciale pour la suite de sa carrière. Tiraillé entre l'idée de rester au Barça, où ses compères offensifs, Messi et Suarez, font le forcing pour qu'il reste, ou entre l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain, où il disposerait d'un contrat pharaonique et d'une place centrale au sein d'un grand projet européen, l'attaquant brésilien est dans le doute... Une situation tendue qu'André, le joueur de Sport Recife, a tenté d'expliquer à sa manière.

« Je ne peux pas parler à sa place… C’est une négociation compliquée et il y a beaucoup d’argent en jeu dans une histoire comme celle-là. En tout cas, Paris est une grande ville, et s’il y va, il va aimer, c’est certain. Je sais qu’en ce moment, il a mal au crâne. Ce n’est pas facile de choisir. À Paris, il va être entouré par ses potes. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’est pas à l’aise au Barça, au contraire, il se sent très bien là-bas aussi. C’est aussi pour ça que le choix est difficile. Comment ça va se terminer ? J’ai ma petite idée, mais sincèrement, dans le football moderne, tu ne peux jamais être certain à 100 %. Et là, on parle d’une négociation historique, avec des sommes énormes, donc on ne peut pas encore en prévoir l’issue. Et, moi, je ne peux rien dire, je ne peux pas parler à sa place. C’est à Neymar d’annoncer s’il y va ou pas », a lancé, sur L'Equipe, le confident de Neymar, qui avoue donc que l'attaquant brésilien a plus ou moins pris sa décision, mais qu'il faudra attendre encore un peu pour la connaître car une opération de 500 ME ne se fait pas du jour au lendemain...