PSG : Un improbable échange à l'étude avec l'Inter au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Samedi, c’est sans Serge Aurier, resté en France que le Paris Saint-Germain est venu à bout de l’AS Monaco (2-1) avec deux défenseurs droits titulaires : Thomas Meunier et Dani Alves, un cran plus haut. Clairement, l’international ivoirien ne rentre plus dans les plans d’Unai Emery et ses problèmes disciplinaires au cours des dernières années ne plaident pas en sa faveur aux yeux de la direction du club mais surtout de son entraîneur. Ainsi, le PSG lui cherche toujours une porte de sortie. A ce jour, plusieurs belles écuries européennes se sont renseignées.

En Angleterre, Manchester United est très intéressé par le profil de l’ancien Toulousain. Mais c’est l’Inter Milan qui pourrait être en pole dans le dossier selon Gianluca Di Marzio. Le club lombard pourrait avoir un argument de poids dans sa manche avec Joao Mario, joueur qui plaît particulièrement à la direction sportive du PSG, Antero Henrique en tête. Ainsi, une négociation basée sur un éventuel échange serait à l’étude entre les deux clubs. Mais le journaliste italien précise que Paris devra rajouter au moins 30 millions d’euros pour conclure l’opération. Le transfert semble encore loin d’être bouclé et l’échange a de quoi laisser pantois pour l’instant. Il n’est néanmoins pas impossible que tout cela prenne forme au fil des jours, une fois l’épineux dossier Neymar réglé…