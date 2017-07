PSG : Un hallucinant contrat à 12ME par an pour Mbappé à Paris ?

Dans : PSG, Monaco, Mercato, Liga.

Actif ces dernières heures après avoir officialisé les prolongations de contrat de Thiago Motta et de Marquinhos, le Paris Saint-Germain continue de draguer Kylian Mbappé.

Comme l’indiquaient nos confrères du journal L’Equipe ce mardi, les dirigeants du vice-champion de France ont récemment rencontré l’international français de l’AS Monaco. L’objectif est simple : convaincre le natif de Bondy de signer à Paris, plutôt que de prolonger en Principauté ou de découvrir l’Espagne, où le Real le courtise également assidûment.

Selon les informations de Telecinco, le club de la capitale met en tout cas tous les moyens financiers en œuvre pour attirer l’attaquant de l’ASM. Effectivement, la chaîne de télévision espagnole indique que Nasser Al-Khelaïfi est prêt à offrir 12 ME annuels au joueur à Paris. Une somme deux fois supérieure à ce que proposerait le Real Madrid, qui ne dépassera pas un salaire de 6 ME par an. Mais dans ce dossier, l’AS Monaco n’a pas dit son dernier mot. Toujours selon le média espagnol, Vadim Vasilyev est prêt à monter jusqu’à 700.000 euros par mois pour sa pépite, soit un salaire annuel de 8,5 ME. Des sommes folles pour un joueur qui rend dingue l’Europe depuis six mois maintenant. Et bien malin est celui qui peut dire quel sera le choix du jeune monégasque dans les prochaines semaines…