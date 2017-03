PSG : Un consultant totalement accro à la Pastoremania

Dans : PSG, Ligue 1, Coupe de France.

De retour sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, Javier Pastore fait le bonheur de Didier Roustan.

Blessé pendant de nombreux mois, le milieu de terrain revient peu à peu à son meilleur niveau. Remis dans le bain par Unai Emery au début du mois de février, Pastore réalise une très bonne semaine. Excellent pour sa première titularisation de l'année 2017 contre l'OM dimanche (5-1), l'Argentin a délivré le club de la capitale française contre Niort en huitième de Coupe de France mercredi en ouvrant la marque avant d’offrir un caviar à Cavani (2-0). Enfin épargné par les pépins physiques, Pastore s'apprête donc à donner un sérieux coup de frais au PSG pendant le sprint final. Au grand bonheur de Didier Roustan...

« Comme dit Emery, et il a raison, Pastore fait plus en 10 minutes que d’autres joueurs. Et puis, c’est Pastore, ne faites pas chier ! On dit qu’il est souvent blessé... Moi, je m’en fous. Même s’il joue 3 minutes par saison, je veux que le PSG le garde. Et j’espère qu’il va être là dans le money time. Et ne croyez pas que c’est un joueur fragile dans les contacts. Souvenez-vous le match à dix contre Chelsea, il y va ! Flaco, il ne se dégonfle pas. C’est un phénomène », a lancé, sur L’Equipe, le journaliste, qui s’enflamme donc complètement par rapport au retour au premier plan de Pastore.