PSG : Un buteur international anglais proposé à Paris

Alors que le mercato d'hiver fermera ses portes dans quinze jours, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas trouvé son nouveau buteur... Mais Ian Wright, légende du football anglais, a une petite idée.

Au cours du mois de janvier, le club de la capitale française s'est déjà bien renforcé, avec les arrivées de Julian Draxler et de Giovani Lo Celso, mais pas forcément aux postes attendus. En effet, le dossier prioritaire mène au nouveau buteur. Mais celui-ci est compliqué à manœuvrer durant ce marché hivernal, où les bonnes occasions se font très rares... Et si Paris ne trouve pas la perle rare, la direction francilienne n’hésitera pas à rester statique en se contentant de l'attaque actuelle, menée par Cavani et Ben Arfa. C'est une possibilité, mais pas une fatalité. Et ça, Ian Wright en a bien conscience, lui qui rêve de voir le PSG recruter un Daniel Sturridge à la peine cette saison du côté de Liverpool, où il a tout de même marqué sept buts pour seulement 698 minutes de temps de jeu.

« Il devrait aller ailleurs pour se revitaliser. Je ne sais pas si cela se produira dans notre pays. Il a été à dans toutes les meilleures équipes, sauf Arsenal. Quand on regarde, on peut penser à une équipe comme le PSG. Je pense que Sturridge est fantastique, c’est un super joueur. Mais ça ne va pas le faire à Liverpool », a déclaré, sur The Sun, l'ancien attaquant d'Arsenal, qui conseille donc à l'international anglais de 27 ans de quitter les Reds pour tenter une aventure à Paris.