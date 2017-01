PSG : Un attaquant à 30 ME pourrait signer, réponse imminente

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Absent du groupe de Benfica lors de la réception de Tondela dimanche (4-0), Gonçalo Guedes serait en instance de départ durant ce mercato hivernal... Direction le Paris Saint-Germain ?

Après les premières arrivées hivernales de Lo Celso et de Draxler, le club de la capitale française souhaite recruter un nouvel avant-centre pour venir épauler Cavani. Mais ce potentiel recrutement s'avère compliqué à boucler durant le marché hivernal. Par conséquent, Paris pourrait se tourner vers une solution alternative en recrutant un neuf et demi. Et celui-ci serait Gonçalo Guedes, une piste que Patrick Kluivert façonne depuis plusieurs semaines.

En effet, selon le journal Record, le milieu offensif de Benfica est tout proche du PSG. Le média portugais annonce même que le club lisboète a refusé une première offre venue de Paris ce dimanche, mais que ce transfert à 30 ME ne serait que partie remise car le joueur de 20 ans aurait choisi de rejoindre le projet parisien. Selon la presse lusitanienne, les « négociations pourraient aboutir dès ce lundi ». Sauf que du côté de la presse anglaise, The Sun en tête, Guedes est annoncé avec insistance à Manchester United. Reste désormais à savoir qui décrochera le gros lot dans ce dossier mené de main de maître par l'agent Jorge Mendes...