PSG : Un ancien de retour pour faire la maille au mercato ?

Dans : PSG, Lens, Mercato.

Remarqué par son absence du côté du RC Lens en ce début de préparation estivale, Nicolas Douchez pourrait revenir... au Paris Saint-Germain.

Durant ce mercato d'été, le dossier du gardien de but semble tabou du côté du club de la capitale. Si Sirigu est parti pour de bon au Torino le 27 juin dernier, les cas de Trapp et d'Areola ne sont pas réglés. En concurrence la saison dernière, les deux portiers semblent partis pour rester, mais l'arrivée d'un nouveau grand gardien, comme Donnarumma (Milan AC) ou Oblak (Atletico), pourrait rebattre les cartes. En attendant d'être fixé et pour compenser le départ de Sirigu, le PSG aimerait rappeler un ancien de la maison francilienne. En effet, alors que le jeune Rémy Descamps a joué le rôle de complément la saison dernière, Paris penserait à Nicolas Douchez, selon Nord Eclair.

Élu meilleur gardien de Ligue 2 la saison dernière, le portier de 37 ans n'a pas retrouvé le chemin de l'entraînement à Lens. Officiellement absent pour des « raisons personnelles », le gardien est plutôt en froid avec Alain Casanova, avec qui une conversation houleuse s'est déroulée le week-end dernier à cause d'une mise en concurrence avec Jérémy Vachoux. Douchez, qui « négocie déjà les modalités de son départ », selon L'Equipe, préparerait donc son retour vers la capitale. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'entraîneur lensois à ses supporters samedi à Deauville, lors du premier match de pré-saison du RCL. Comme cela avait été évoqué il y a quelques mois, Douchez pourrait donc revenir au poste de troisième gardien avant d'intégrer potentiellement l'organigramme sportif du club. Affaire à suivre...