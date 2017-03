PSG : Trois noms sortent si Al-Khelaifi change d'avis sur Emery

Dans : PSG, Foot Europeen.

Si Laurent Blanc a pris la porte au Paris Saint-Germain juste après avoir prolongé, au motif qu’il n’a pas su franchir les quarts de finale de la Ligue des Champions, qu’adviendra-t-il d’Unai Emery, qui a échoué en huitièmes de finale au terme d’un scénario catastrophe face au FC Barcelone ? La question mérite d’être posée, et si en France, on ne voit pas spécialement l’entraineur espagnol prendre la porte dès la fin de sa première saison, surtout après avoir été confirmé ce samedi par Nasser Al-Khelaifi, cela n’est pas perçu de la même façon à l’étranger. Trois noms sortent déjà du chapeau chez nos voisins. En Angleterre, le London Evening Standard annonce que Mauricio Pochettino, qui n’a jamais caché qu’il avait toujours le cœur parisien, pourrait être contacté en fin de saison, alors qu’il tente d’installer Tottenham dans le Top4 en Angleterre.

En Italie, c’est l’arrivée de Massimiliano Allegri, qui ne possède plus qu’un an de contrat avec la Juventus et pourrait quitter le Piémont cet été, qui est annoncée comme possible. Un entraineur de prestige, discipliné et habitué à aller loin en Ligue des Champions qui plairait beaucoup aux propriétaires qataris. Enfin, ce n’est pas une nouveauté, mais en Espagne, on voit toujours Diego Simeone capable de quitter l’Atlético Madrid à la fin de la saison. Si un pont d’or et un challenge pour remporter la Ligue des Champions pourraient tenter El Cholo, ce dernier a déjà confié que le championnat de France ne le séduisait pas. Mais il ne serait pas le premier à changer d’avis en cas de belle offre.