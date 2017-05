PSG : Trois jeunes écoeurés et prêts à larguer le Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

L’effectif du Paris Saint-Germain est très large, et les stars sont soumises à rude concurrence, il suffit de constater la situation d’Hatem Ben Arfa pour le comprendre. Alors, pour les jeunes issus du centre de formation, cela est encore beaucoup plus complexe de se faire une place dans le groupe d’Unai Emery, sans même parler de temps de jeu. Et forcément, certains de ces espoirs du PSG commencent à trouver le temps long et pourraient bien filer lors du prochain mercato.

Ce mercredi, Le Parisien évoque le cas de trois jeunes parisiens, Jean-Kévin Augustin, attaquant de 19 ans, Alec Georgen, défenseur de18 ans, et Lorenzo Callegari, milieu de terrain de 19 ans, dont le point commun est qu’ils seront en fin de contrat dans un an et que leur avenir se joue donc actuellement. Si ces trois pépites issues du centre de formation ont reçu une offre de prolongation, aucun ne l’a acceptée à ce jour et rien ne dit que ce sera le cas, les discussions étant en stand-by. « On n’a pas trop de visibilité, on attend toujours de connaître le projet. On s’étonne d’un manque de communication. Le PSG ne protège pas les jeunes. Si on se fâche, on dit Ciao, merci et au revoir. Ce n’est pas notre mentalité, parce qu’on aime le club, mais on peut aussi en arriver là », prévient le père de Lorenzo Callegari. Du côté d’Alec Georgen, le constat est similaire et là aussi le père du défenseur se fâche : « Soit il prolonge avec la garantie qu’il sera prêté, soit il s’en va. On ne manque pas de contacts ». Enfin, pour Jean-Kevin Augustin, c’est silence-radio, mais selon le quotidien francilien le jeune attaquant a confié à certains de ses coéquipiers qu’il était déterminé à partir cet été.