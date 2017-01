PSG : Trapp ou Areola ? Emery continue son petit jeu...

Dans : PSG, Coupe de France.

Titulaire samedi soir lors de la qualification du Paris Saint-Germain en 16e de finale de la Coupe de France contre Bastia (7-0), Kevin Trapp a confirmé être toujours en lutte avec Alphonse Areola...



Depuis le début de saison, et l'arrivée d'Unai Emery à la tête du club de la capitale française, le poste de gardien fait débat. Trapp avait lancé la saison jusqu'à début septembre avant qu'Areola ne prenne le relais jusqu'en novembre. Et depuis la blessure du Titi Parisien, la hiérarchie n'est plus aussi claire puisque les deux portiers ont tourné dans la cage durant le mois de décembre, avec quatre matchs pour Areola et deux pour Trapp. Mais l'Allemand semble prendre le dessus ces derniers temps alors que l'international français connaît clairement un premier passage à vide. Titulaire lors du dernier match de l'année 2016 contre Lorient (5-0), Trapp a débuté la nouvelle année en tant que numéro 1, samedi lors de la large victoire du PSG contre Bastia en Coupe de France. Un signe évocateur pour la suite de la saison ? Pas sûr car Emery n'a donné aucune garantie à ses gardiens, juste pour conserver une concurrence.

« On a bien fini 2016, donc l’objectif était de bien commencer l’année et de gagner. 7-0, c’est déjà pas mal. Après avoir marqué 3-4 buts, on n’a pas lâché. On a continué à jouer et ça donne de la confiance pour la suite. Ma titularisation ? Le coach m’a seulement dit que j’allais jouer lors de la réunion d’avant-match. Il n’y a pas de garantie pour être numéro un. On donne tout à l’entraînement et après, c’est le coach qui fait son choix », a commenté, en zone mixte d'après-match, Kevin Trapp, qui semble donc s'accommoder de ce duel avec Alphonse Areola.