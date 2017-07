PSG : Son contrat est prêt, Neymar n'a plus qu'à signer

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Plus les heures passent, plus Neymar se rapproche du Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale française essaye actuellement de trouver la meilleure solution financière pour lever la clause libératoire de 222 ME que l'attaquant brésilien dispose au Barça, le futur contrat du joueur de 25 ans est d'ores et déjà finalisé. « Les conseillers de la star brésilienne ont validé tous les termes du contrat avec le club francilien, en accord avec Antero Henrique et Jean-Claude Blanc. Une opération menée avec le cabinet Nataf Fajgenbaum & associés », fait savoir Canal Supporters. Autant dire que Neymar n'a plus qu'à apposer sa signature sur ce nouveau contrat en or massif...