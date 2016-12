PSG : Son agent s’enflamme encore, Verratti intervient

Dans : PSG, Mercato.

Décidément, Marco Verratti et son agent Donato Di Campli ne sont pas sur la même longueur d’onde. Interrogé sur Telelombardia, le représentant du milieu du Paris Saint-Germain a été catégorique.

« Je vous assure que non, Verratti ne restera pas au PSG à vie », a annoncé l’agent, quitte à effrayer les supporters et dirigeants du club francilien. D’autant que ce n’est pas la première fois que Di Campli lâche ce genre de déclarations, obligeant son client à calmer les choses dans la presse. Une fois de plus, l’international italien a donc corrigé les propos de son agent qui s’est visiblement emballé.

« Je suis bien ici et je ne vois aucune raison de partir. Tout ce que mon agent a dit, c’est qu’il était toujours compliqué de faire sa carrière au sein d’un seul club, mais il y a une différence entre le difficile et l’impossible, a rectifié le milieu parisien au micro de Sky Sport. Je vis chaque jour pour essayer de gagner autant que possible, et j’ai toujours dit que pour le moment, mon rêve était de gagner ici. » Entre Verratti et Di Campli, une mise au point s'impose...