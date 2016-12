PSG : Tôt ou tard, Verratti va quitter Paris promet son agent

Dans : PSG, Mercato.

Voilà une sortie médiatique qui risque de ne pas plaire au Paris Saint-Germain. Cette fois, c’est l’agent de Marco Verratti (24 ans) qui s’est exprimé.

A l’approche du mercato hivernal, Donato Di Campli affirme que l’Inter Milan et son investisseur chinois ont les moyens de s’offrir le milieu parisien. « Suning a la force économique pour bouleverser le mercato européen, ils peuvent prendre Verratti, mais aussi tous les joueurs de la même importance », a prévenu le représentant de l'international italien sur Telelombardia. Mais ce n’est pas tout. L’agent a également annoncé que son client, sous contrat jusqu’en 2021, ne resterait pas à Paris jusqu’à la fin de sa carrière.

« Marco est l’objet des désirs de beaucoup de clubs italiens et étrangers, il faut se présenter au PSG avec une belle valise d’argent et voir surtout si le club veut le vendre. Marco veut gagner, c’est la volonté du joueur, les offres seront étudiées sur ce point, a-t-il annoncé. (...) Je vous assure que non, il ne restera pas au PSG à vie. » Di Campli mettrait-il la pression sur les dirigeants franciliens en vue d’une nouvelle prolongation ? Ce ne serait pas la première fois...