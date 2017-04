PSG : Sa vidéo, la Coupe de la Ligue... Ben Arfa s'exprime

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Suite à la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco (1-4), Hatem Ben Arfa s'est exprimé sur sa situation.

Samedi soir, le club de la capitale française a lancé son sprint final de la meilleure des façons en remportant une septième Coupe de la Ligue. En venant tranquillement à bout de Monaco, Paris a montré toute sa détermination dans l'objectif d'oublier un peu la désillusion européenne contre le Barça. Cette finale, Hatem Ben Arfa l'a vécue depuis le banc de touche. Remplaçant sous les ordres d'Unai Emery, l'attaquant français ronge son frein, mais savoure tout de même son premier titre majeur avec le maillot du PSG.

« Pour moi, c’est une sensation comme si j’étais sur le terrain. Après le Trophée des Champions, c’est mon premier titre cette année. Enfin, c’est mon premier véritable titre avec le PSG. Je suis vraiment très content. Cette coupe vaut très cher pour moi. Le titre ? Il nous reste huit matchs de championnat. Tout le groupe va être uni pour chercher ce deuxième trophée. On sait qu’on a un handicap de trois points et un point de retard par rapport au du goal-average. Mais ce soir va nous faire du bien. Après Barcelone, c’était difficile. Cette victoire va nous donner du baume au coeur. Ça offre du bonheur aux supporters. Ils nous ont suivi, ils ont été nombreux. Ma vidéo ? Non je ne regrette pas. Pas du tout », a lancé, en zone mixte, HBA, qui a vu les critiques pleuvoir sur lui, tant sur la forme que sur le fond, après sa vidéo où il réclamait prosaïquement sa chance au PSG.