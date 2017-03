PSG : S'il quitte Paris, Verratti dévoile un premier choix

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Alors que son agent ne cesse d'alimenter les rumeurs sur son potentiel départ estival du Paris Saint-Germain, Marco Verratti en a rajouté une couche.

Titulaire dans l'entrejeu de l'Italie lors de la victoire contre l'Albanie vendredi (2-0), Marco Verratti a profité de la trêve internationale pour faire le point sur sa situation avec le club de la capitale française. Présent en conférence de presse, le Petit Hibou s'est une nouvelle fois montré incertain par rapport à son avenir à Paris. S'il se sent bien au PSG, où il est sous contrat jusqu'en 2021, l'ancien joueur de Pescara a fait un appel du pied vers la Juventus de Turin.

« Paris a un projet important, et je pense rester au PSG la saison prochaine. Un retour en Italie ? Je suis bien à Paris. Je parlerai avec le PSG, et on verra quel est le meilleur choix à faire. La Serie A est un grand championnat, comme la Liga ou la Premier League. Si je dois quitter Paris, je ferais le tour des possibilités. La Juventus ? C'est l’une des quatre meilleures équipes du monde et s’est beaucoup améliorée. Si un jour je devais partir, et si pour moi il y avait une possibilité de rejoindre la Juve, il n’y aurait pas de problème. En Italie, aujourd’hui, il y a des équipes qui peuvent investir comme l’Inter ou la Juventus », a lancé, sur la Gazzetta dello Sport, Verratti, qui drague donc ouvertement la Juventus tout en remettant de l'huile sur le feu par rapport à sa situation parisienne...